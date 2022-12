Mega-Sena acumula pela 9ª vez e prêmio vai a R$ 125 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteada nesta quarta-feira (7). Acumulado há nove rodadas seguidas, o próximo prêmio deverá pagar R$ 125 milhões. O sorteio do concurso 2.546 teve as seguinte dezenas: 03 – 23 – 28 – 34 – 38 – 48.

Os cinco acertos tiveram 128 apostas ganhadoras, que receberão cada uma o prêmio de R$ 49.345,74. Já os quatro acertos registraram 9.138 ganhadores, com prêmio de R$ 987,43 para cada um.

O próximo concurso 2.547 será realizado no sábado (10). As apostas podem ser feitas sempre até as 19h no dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal da Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa. O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50.

Caso um único apostador tivesse levado o prêmio desta quarta-feira, de R$ 110 milhões, e aplicasse na poupança, receberia R$ 749 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferisse investir em aeronaves, o valor seria suficiente para adquirir nove jatinhos de luxo, ao custo de R$ 12,7 milhões cada um.