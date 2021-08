Mega-Sena acumula em R$ 6,5 milhões para próximo sorteio

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.403 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado na noite dessa quarta-feira (25) no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

São as seguintes as dezenas sorteadas: 10 – 12 – 14 – 32 – 33 – 34.

A quina teve 65 apostas vencedoras; cada uma pagará R$ 24.631,80. A quadra registrou 2.793 apostas ganhadoras, cabendo a cada vencedor um prêmio de R$ 818,91.

O sorteio do concurso 2.404 será no sábado (28) e o prêmio é estimado em R$ 6,5 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas de todo o país ou pela internet.

Comentarios