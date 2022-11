Mega-Sena acumula e vai sortear R$ 65 milhões na próxima 4ª feira

O concurso da Mega-Sena de sábado (26) não teve nenhuma aposta acertadora das seis dezenas. Os números sorteados foram: 02 – 05 – 27 – 30 – 46 – 53.

Já a quina teve 138 apostadores vencedores, que vão levar R$ 29.679,12 cada um. Outros 7.475 apostadores acertaram a quadra e vão levar R$ 782,74 cada.

Com os resultados, o prêmio principal da Mega-Sena acumulou. Na próxima 4ª feira (30.nov), a Caixa vai sortear R$ 65 milhões.

As apostas podem ser feitas até 19h do dia do sorteio, nas casas lotéricas ou pelo site da Caixa.