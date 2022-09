Mega-Sena acumula e próximo sorteio poderá pagar R$ 300 milhões

Mais uma vez não houve ganhador do prêmio principal da Mega-Sena. O concurso 2524 foi sorteado na noite desta quarta-feira (28), com o valor total de R$ 201.900.503,81 para quem acertasse as seis dezenas. No entanto, sem acertador, o concurso 2525, no sábado (1º), deverá pagar R$ 300 milhões, segundo a estimativa da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 03 – 20 – 22 – 37 – 41 – 43.

De acordo com a Caixa, 404 apostas tiveram cinco acertos e vão levar R$ 43.914,62 cada uma. Outros 30.194 apostadores fizeram a quadra e vão ganhar um prêmio de R$ 839,40 cada.

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 4,50 e pode ser feita em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.

A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 4,50) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 31,50), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

O maior prêmio já pago neste ano até então foi em 19 de março, no concurso 2.464, quando duas apostas ganhadoras dividiram R$ 189.381.872,36. Naquela ocasião, a Mega estava acumulada havia 12 concursos.

Por Folhapress