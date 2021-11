Sorteado neste sábado (27), o concurso da Mega-Sena de número 2.432 não teve ganhadores na faixa principal e o prêmio acumulou em R$ 12 milhões. A Caixa informa que o próximo sorteio será na quarta-feira, 1º de dezembro.

As dezenas sorteadas foram: 07-29-38-40-44-52.

As apostas podem ser feitas sempre até uma hora antes do sorteio, às 19h, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa ou pelo site ou aplicativo do banco. O bilhete simples, com seis números marcados, custa R$ 4,50.

