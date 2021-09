Mega-Sena acumula e próximo sorteio deve chegar aos R$ 10 milhões

O sorteio do concurso 2.412 da Mega-Sena foi realizado na noite deste sábado (25) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio estimado era de R$ 7 milhões, segundo informou o G1.

Veja as dezenas sorteadas: 09 – 16 – 34 – 36 – 49 – 60.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou. O resultado foi divulgado na manhã deste domingo, depois de ficar a madrugada fora do ar.

As 37 apostas que acertaram a Quina vão receber R$ 59.039,36 cada. Já as postas que acertaram quatro dezenas vão receber R$ 949,97.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 10 milhões. O próximo concurso (2.413) será na terça-feira (28).