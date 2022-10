Ninguém acertou as seis dezenas do concurso da Mega-Sena 2527 com prêmio de R$ 10,2 milhões, cujo sorteio aconteceu em São Paulo. O prêmio acumulado vai a R$ 17 milhões no próximo concurso que será realizado na quinta-feira (13).

Os números sorteados nesta sábado foram: 08 – 19 – 29 – 38 – 48 – 56.

80 apostas chegaram bem perto e acertaram cinco dezenas. Para cada uma delas a Caixa vai pagar R$ 40.771,81. Os 4.182 acertadores de quatro dezenas vão receber R$ 1.114,21 cada.