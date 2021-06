Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 42 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.379 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (9) à noite no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Os números sorteados foram 02 – 08 – 26 – 32 – 46 – 56. O próximo concurso, no sábado (12), deve pagar R$ 42 milhões.

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.379 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (9) à noite no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. Os números sorteados foram 02 – 08 – 26 – 32 – 46 – 56. O próximo concurso, no sábado (12), deve pagar R$ 42 milhões. FONTE: AGÊNCIA BRASIL

