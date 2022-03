Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 190 mi

O concurso 2.463 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (16) à noite no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram 11 – 16 – 31 – 37 – 42 – 51. O próximo concurso, previsto para sábado (19), deve pagar o prêmio de R$ 190 milhões.

A quantia será a quinta maior da história da loteria em um sorteio regular. O maior montante já sorteado foi R$ 289.420.865, quantia recebida por uma aposta única de um morador de Pernambuco, em 11/05/2019.

As únicas duas vezes em que o prêmio da Mega-Sena superou o ganho pelo apostador de Pernambuco foi nos sorteios especiais da Mega da Virada dos anos de 2017 (R$ 306 milhões) e 2018 (R$ 302 milhões).

Apesar dos valores serem maiores do que o pago no último sábado, eles foram divididos, respectivamente, entre 17 e 52 apostas, o que torna o apostador de Pernambuco o recebedor do maior prêmio da história da loteria.