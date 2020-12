Mega da Virada: sortudo já faturou sozinho R$ 289 milhões; veja maiores prêmios

Muita gente passa o ano inteiro acreditando que sua hora de ganhar na Mega-Sena vai chegar. Para quem já foi premiado, os valores pagos pela loteria mostram que vale a pena sonhar com esse dia.

Segundo dados da Caixa Econômica Federal, em valor total, o maior prêmio saiu em 2017, no concurso 2.000, quando foram pagos mais de R$ 306 milhões. Mas, apesar de parecer muita coisa, o valor foi dividido entre 17 sortudos que cravaram as seis dezenas. Desta forma, cada um recebeu cerca de R$ 18 milhões.

Quando falamos em um único vencedor, o recorde foi no sorteio nº 2.150, em maio de 2019, quando o apostador recebeu sozinho R$ 289 milhões.

Apesar de atingirem patamares mais baixos, as outras edições da Mega-Sena costumam pagar recompensas bem volumosas aos apostadores. O destaque vai para as edições especiais do concurso, como a Mega da Virada, quando mais pessoas decidem fazer a “fezinha”.

Veja, a seguir, uma lista com os maiores prêmios pagos pela Loteria Federal na história.

Fonte: CNN Brasil

Comentarios