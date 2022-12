Mega da Virada sorteará maior prêmio da história neste sábado (31)

Os brasileiros que querem tentar a sorte para começar 2023 com um dinheiro extra na conta têm até este sábado, dia 31, para apostar na Mega da Virada. O prêmio está estimado em R$ 500 milhões, o maior valor da história, segundo a CAIXA. As apostas podem ser feitas até às 17h. O sorteio acontece também no sábado, às 20h.

Para apostar, basta preencher o volante específico da Mega da Virada 2022 com seus números da sorte, em uma das mais de 13 mil lotéricas CAIXA espalhadas pelo Brasil.

Se preferir, pode fazer pelo portal Loterias CAIXA ou no aplicativo Loterias CAIXA, disponível gratuitamente para usuários IOS e Android. Quem é cliente do banco também pode apostar pelo Internet Banking.

Desde a primeira edição, em 2009, a Mega da Virada já premiou 111 apostas que acertaram as seis dezenas milionárias. Segundo a CAIXA, se apenas um ganhador acertar as seis dezenas da Mega da Virada 2022 e aplicar o prêmio na poupança do banco, vai receber R$ 3,4 milhões por mês, somente em rendimentos.

O eletricista Lindauro Alves conta que sempre faz uma ‘fezinha’ na Mega da Virada e já tem planos para usar o dinheiro, se for o sortudo da vez.

“Já ganhei 4 quadras de R$ 600 [na Mega da Virada] e, agora que esse prêmio é o maior, não vou desistir de jogar. Se ganho uma bolada dessa, realizo o sonho dos meus dois filhos e o meu, que é comprar uma fazenda e uma ‘caminhoneta’ boa.”

Para jogar na Mega da Virada, é só marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. O apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números por meio da opção de jogo Surpresinha. O preço da aposta simples, com 6 números, é R$ 4,50.

Para aumentar as chances de ganhar o prêmio, também é possível escolher a opção Bolão Caixa, com preço mínimo de R$ 10, sendo que cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível fazer um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Vale ressaltar que o Bolão CAIXA só é comercializado presencialmente nas Lotéricas CAIXA, com toda a segurança e com a entrega do recibo original de cota. Não há canais eletrônicos para o Bolão.

Para mais detalhes sobre a Mega da Virada, acesse o site loterias.caixa.gov.br.

