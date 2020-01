Médicos tentaram “diminuir o pênis” de Burt Ward, o Robin nos anos 60

Burt Ward estrelou, ao lado de Adam West, a série Batman e Robin entre 1966 e 1968, que se tornou cult com o passar dos anos. Pouca gente soube, no entanto, que o intérprete do ajudante do Homem Morcego passou por uma situação inusitada nos bastidores.

Em uma entrevista ao site Page Six, o ator de 74 anos afirmou que o volume em sua cueca deixou os produtores incomodados, além das críticas que a série recebeu de conservadores por conta de seu suposto pênis avantajado. “Eles pensavam que Robin ficava com uma mala avantajada na televisão”, disse o ator.

Por outro lado, ele disse que com o seu companheiro de cena a história era outra: a produção chegou ao ponto de colocar toalhas enroladas em sua cueca para gerar uma impressão maior de volume.

Ward foi obrigado pelos responsáveis pela série a procurar médicos que pudessem resolver seu “problema”. Ele foi então aconselhado a tomar remédios para “diminuir o pênis”.

“Fiquei assim por três dias e então decidi que, provavelmente, eles me impediriam de ter filhos. Então, larguei o tratamento e passei a usar minha capa para me cobrir”, contou em seguida.

FONTE: UOL

