Médicos de Israel identificam remédio que pode ajudar contra a Covid

Um novo tratamento para a Covid-19, desenvolvido pelo centro médico Ichilov, de Tel Aviv, em Israel, apresentou resultados favoráveis, de acordo com um anúncio feito na sexta-feira (5).

Não há ainda um estudo com ensaio clínico e nem publicação em revista científica com revisão de outros cientistas.

Os pacientes receberam uma droga para câncer de ovário. Segundo o professor Nadir Arber, do Centro Integrado de Prevenção do Câncer de Ichilov, o medicamento EXO-CD24 deve ser tomado uma vez a cada cinco dias, e é barato — no entanto, ele não revelou o preço.

De acordo com os pesquisadores, 29 dos 30 pacientes que tinham Covid-19 se recuperaram da doença.

Agora, os cientistas israelenses vão fazer a pesquisa em que dão placebo a uma parte dos pacientes e a droga aos outros para comparar como o doença se desenvolve nos dois grupos.

O remédio, na verdade, combate a tempestade de citocinas, uma reação exagerada do sistema imune que pode ser letal.

Uma parte grande das mortes associadas à Covid-19 é devida a essa tempestade de citocinas.

Na prática, o remédio faz com que uma proteína chegue aos pulmões. Essa proteína específica é localizada na superfície da célula, e tem um papel importante na regulação do sistema imune.

O remédio, agora, será submetido a ensaios clínicos. Os médicos israelenses consideram que pode ser uma mudança importante na terapia de Covid-19.

FONTE: G1

Comentarios