MEC divulga edital do Enem 2023; confira

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira (8) Edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. No documento, os estudantes podem conferir todas as datas, informações, além de orientações e regras para realizar a prova.

As incrições para o exame ocorrem de 6 a 15 de junho. A taxa de inscrição para realização da prova é de R$ 85, podendo ser paga até dia 21 do mesmo mês.

Os pedidos de isenção para realização do Enem já foram recebidos de estudantes da rede pública e bolsistas da privada com renda familiar de até um salário mínimo e meio e de candidatos inscritos no CadÚnico.

A lista de candidatos que aguardam o benefício também deve ser divulgada nesta segunda (8).

