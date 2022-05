MEC confirma como será a prova do Novo Enem a partir de 2024

BRASÍLIA, DF — O MEC (Ministério da Educação) divulgou na tarde desta quarta-feira (4) um documento com informações sobre as provas do Novo Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que valerá a partir de 2024. O texto está disponível na internet.

Os parâmetros para o exame foram definidos por um grupo de trabalho formado por técnicos do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), secretários de Educação dos estados, com o CNE (Conselho Nacional de Educação) e representantes dos sistemas de educação superior, da educação profissional e tecnológica e das escolas privadas.

A partir de 2024, o Enem deve avaliar os estudantes conforme a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) com ênfase em língua portuguesa e matemática. As provas também devem avaliar os estudantes segundo os itinerários formativos — o participante poderá optar por um entre quatro blocos, de acordo com a área de conhecimento escolhida para o nível superior.

Outro ponto de destaque é a criação de um Comitê de Governança, instituído pelo MEC e coordenado pelo Inep, com o objetivo de garantir a transparência do Enem.