MEC altera datas de inscrições do Fies, Prouni e Sisu

As datas para inscrição dos três processos seletivos para ingresso no ensino superior de 2023 foram alteradas pelo Ministério da Educação (MEC). Milhares de estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem se inscrever nos programas utilizando a nota do Enem, que será divulgada em 16 de fevereiro.

O MEC modificou as datas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A gestão da pasta atualizou os cronogramas publicados em novembro, fim do governo de Jair Bolsonaro (PL).