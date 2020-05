McGregor aceita luta com Anderson Silva

Na noite da última quarta-feira, Anderson Silva usou suas redes sociais para desafiar Conor McGregor para uma luta. Na manhã desta quinta, o irlandês aceitou o convite.

De forma bastante simples, McGregor respondeu uma publicação em sua conta oficial do Twitter para dizer: “Eu aceito”.

Por lutarem em categorias diferentes, Anderson Silva propôs o peso-combinado de 80kg. McGregor, campeão dos pesos-penas e dos pesos-leves do UFC, chegou a fazer lutas no peso meio-médio, que tem limite de 77,6kg. Anderson foi vitorioso nos pesos-médios, acostumado a entrar no octógono com cerca de 84,4kg, e tentou achar um meio-termo para o combate.

A expectativa agora é sobre o agendamento da luta, se será pelo UFC ou um evento isolado.

FONTE: GAZETA ESPORTIVA

