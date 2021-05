MC Kevin fazia sexo na varanda e caiu ao tentar pular para outro andar, diz testemunha

Uma morte precoce e ainda cercada por mistérios, que aos poucos estão sendo esclarecidos pelas autoridades. O delegado Henrique Damasceno, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), começou a ouvir depoimento de testemunhas no caso MC Kevin. O cantor morreu morreu no domingo (16), depois de cair do 5º andar da varanda de um hotel na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.

Em depoimento prestado na delegacia, a modelo fitness Bianca Domingues e o funkeiro Victor Elias Fontenelle contaram que estavam no quarto 502, quando o cantor Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, sofreu o acidente fatal.

Conforme divulgou o portal Extra, Bianca e Victor Elias relataram à polícia que tiveram relações sexuais no quarto e, depois, a moça teria ido com Kevin para a varanda. Receoso de que sua mulher chegasse, ele teria tentado pular para o apartamento de baixo.

De acordo com os depoimentos, Mc Kevin e Vitor estavam passeando no calçadão e conheceram Bianca em um quiosque, na tarde de domingo. Os três seguiram para a suíte. Segundo os depoimentos, um terceiro amigo, que também trabalhava na produção dos shows do cantor, tentou entrar no quarto, mas teria sido impedido por Kevin e Victor.

A mulher do artista, a advogada Deolane Bezerra, que estava hospedada no quarto 1302 do mesmo hotel, procurava pelo marido através de ligações e mensagens, mas não chegou a deixar o apartamento.

Kevin caiu de uma altura de pelo menos 18 metros, próximo à piscina. Socorrido por equipes do quartel do Corpo de Bombeiros do bairro, o jovem de 23 anos foi levado ao Hospital municipal Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul, mas não resistiu aos ferimentos.

No inquérito instaurado na 16ª DP já foram ouvidas pelo menos oito pessoas. Além da modelo, do amigo e da mulher da vítima, amigos e homens que trabalham na equipe da produção de shows do artista prestaram declarações como testemunhas.

Algumas das pessoas citaram que o funkeiro ingeriu drogas e bebida alcoólica durante o fim de semana, e um exame toxicológico no corpo do artista foi solicitado a profissionais do Instituto Médico Legal (IML). Uma perícia também foi realizada pelo Instituto Carlos Éboli nos dois quartos do hotel e ainda na área onde o funkeiro caiu.

Velório

O velório do funkeiro aconteceu nesta terça-feira (18), na Quadra da Escola de Samba Unidos da Vila Maria, no Jardim Japão, região da Vila Maria, Zona Norte de São Paulo. A cerimônia foi marcada por muita aglomeração e até um princípio de confusão.

FONTE: PORTAL EXTRA

Comentarios