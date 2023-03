MC Guimê e Cara de Sapato são expulsos do BBB 23

Os participantes MC Guimê e Cara de Sapato foram eliminados do BBB 23, na noite desta quinta-feira, 16. Tadeu Schmidt anunciou ao vivo a expulsão dos dois brothers, que são suspeitos de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez.

O caso ganhou força nas redes sociais, após vídeos mostrarem Guimê apalpando Dania, participante escolhida para um intercâmbio no reality. Em outro, Cara de Sapato imobiliza a mexicana na cama na tentativa de conseguir um beijo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro também abriu um inquérito para apurar o caso.

Na noite desta quinta, Tadeu entrou ao vivo dizendo que gostaria de estar falando a respeito da “festa” e de “alegria”, mas que o assunto era “desagradável”. “Temos na nossa casa uma visitante, que veio de outro país, que é mulher, e que como todas as mulheres, merece respeito absoluto. A partir de tudo que vimos e ouvimos, não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram dos limites ontem”, começou o apresentador.

Em seguida, ele anuncia que os dois foram eliminados, pois descrumpriram uma norma do programa. Tadeu pede ainda que ele saiam “imediatamente” da casa pelo Confessionário. A dupla fica visivelmente chocada com a decisão, e Dania começa a chorar, afirmando que não fez nada para prejudicá-los.

Quando perguntam para Guimê o que aconteceu, ele responde: “Não sei o que aconteceu. Só saberemos lá fora”, disse Guimê. “Não sei o que falamos”, completou Sapato. O lutador falou com Dania e pediu desculpas à ela.

Dania foi chamada no confessionário

Na tarde desta quinta-feira, Dani foi chamada no Confessionário para conversar com uma produtora do programa, que a questionou se ela se sentiu desconfortável com a situação, e a participante negou. Ela também afirmou que caso isso acontecesse, comunicaria a produção.