A jogadora Marta Silva, de 35 anos, anunciou nesta segunda-feira (4) que irá se casar com sua namorada e companheira de time, Toni Deion Pressley, de 30. As duas são atletas profissionais do Orlando Pride, time de futebol feminino de Orlando, na Flórida.

“Esse é mais um capítulo da história que estamos escrevendo juntas”, escreveu Marta, ao compartilhar fotos do casal. Toni, por sua vez, se limitou a escrever um “sim” em sua publicação. Marta e Toni assumiram o namoro no final de 2018.

