Marrocos elimina Portugal e vai à semifinal da Copa do Catar

A Seleção Marroquina eliminou a Seleção Portuguesa ao vencer por 1 a 0 no Estádio Al Thumama, na cidade de mesmo nome. O jogo foi válido pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar. O gol do Marrocos foi marcado por Youssef En-Nesyri.

A semifinal para os africanos será no dia 14, às 15h, contra Inglaterra ou França. No Mundial, a Seleção de Marrocos passou em primeiro no grupo com Croácia, Bélgica e Canadá. Nas oitavas, eliminou a Espanha nos pênaltis.

O primeiro tempo da partida foi com Portugal mais presente no campo ofensivo e a Seleção de Marrocos no campo de defesa. O primeiro gol da partida saiu em tomada de bola pelo ataque marroquino. Depois, a bola foi cruzada da esquerda, Youssef En-Nesyri antecipou o goleiro Diego Costa e fez o gol.

Na etapa final, o time marroquino seguiu defendendo mais que atacando. Portugal não conseguiu criar muitas jogadas e criou oportunidades em bolas lançadas na área. Marrocos terminou o jogo com um a menos, nos acréscimos, Walid Cheddira tomou o segudo cartão amarelo e vermelho.

Este foi o primeiro jogo do dia de encerramento das quartas de final do Mundial. Às 15h, Inglaterra e França decidem quem será o outro semifinalista. O vencedor desse jogo pega Marrocos na próxima quarta-feira, às 15h, no Estádio Al Bayt, em Al Khor.

A classificação de Marrocos à semifinal garante a melhor campanha de uma seleção da África em Copas do Mundo. Desde 1934, quando participou a primeira vez, as melhores campanhas terminaram nas quartas de final com Camarões (1990), Senegal (2002) e Gana (2010).

Vale destacar que as Copas começaram a ser disputadas em 1930, na edição sediada e conquistada pelo Uruguai. No entanto, contou somente com participantes da América e Europa.

A fase de quartas de final começou nessa sexta-feira com a eliminação do Brasil para a Croácia, no Estádio Cidade da Educação. A equipe europeia passou nos pênaltis. O outro jogo foi de vitória na Argentina também nas penalidades diante da Holanda. Os dois times vencedores fazem a semifinal na próxima terça-feira, às 15h, no Estádio Lusail.

A grande final da Copa acontece no domingo (18), às 11h, no Estádio Lusail. A disputa de terceiro lugar é no Estádio Internacional de Khalifa, sábado no mesmo horário.