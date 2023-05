Mário Frias agride jornalista Guga Noblat e dispara: ‘Sabia que tu era um anãozinho’

Em seu perfil no Instagram, Guga Noblat publicou nesta quinta-feira (11) um vídeo em que o o deputado federal Mário Frias o agride e dispara: “sabia que tu era um anãozinho” e arranca o celular da mão do jornalista em atitude violenta.

“Momento em que Mário Frias me chama de ‘anão’ e arranca meu celular. Eu sequer tinha falado com ele. O deputado que queria ser ator veio pra cima de mim por recalque do Morning Show. Ao entrevistá-lo no ano passado, eu abordei questões sobre corrupção que ele não soube responder. Tá no ódio até hoje’”, escreveu Guga na legenda do post.

“O clima tá ficando gostoso aqui dentro da Comissão de Comunicação. Deputado Mário Frias acaba de me agredir. Primeiro me chamou de ‘anão’, aí quando fui gravá-lo me ofendendo, ele arrancou meu celular da minha mão”, finaliza.