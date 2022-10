Marinha vai lançar processos seletivos para temporários

Os nove Distritos Navais da Marinha do Brasil (MB) divulgarão, a partir do dia 20 de outubro, os Avisos de Convocação do Processo Seletivo para o Serviço Militar Voluntário de Oficiais temporários (SMV-OF), com oportunidades em todo o Brasil. As vagas são para nível superior em áreas como apoio à Saúde, Medicina, Engenharia e Magistério. Podem concorrer candidatos com mais de 18 anos e menos de 41 na data da incorporação. As inscrições começam no dia 25 de outubro e vão até o dia 8 de novembro.

O vínculo entre os militares temporários e a Marinha pode ser renovado a cada ano, podendo chegar até oito anos, sem possibilidade de estabilidade. Além disso, os voluntários disputam vagas regionalmente, em cada Distrito Naval, e não a nível nacional, como nos concursos para carreira. Veja aqui as vagas confirmadas.

Saiba como inscrever-se no SMV-OF

Entre os dias 25 de outubro e 8 de novembro, os interessados deverão acessar o site do Processo Seletivo, escolher o Distrito Naval de preferência e ler o Aviso de Convocação por completo. O processo seletivo para o SMV-OF é regional, portanto cada Distrito Naval abre vagas conforme sua necessidade.

Etapas do Processo Seletivo

Os certames serão compostos por sete etapas, sendo a primeira uma prova objetiva com 50 questões, sendo 25 de Português e 25 de Formação Militar-Naval, de caráter eliminatório e classificatório. Para as vagas de médico, o conteúdo será dividido em 25 questões de Português e 25 de Conhecimentos Específicos. As fases seguintes do certame incluem Verificação de Dados Biográficos e Verificação Documental, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física de Ingresso, Prova de Títulos, Designação à Incorporação e Incorporação.

Conheça a carreira e remuneração do Oficial temporário na Marinha

Ainda que sejam Oficiais temporários, estes militares poderão progredir na carreira naval, mesmo que seja em até oito anos, período máximo do SMV. O posto inicial a ser ocupado será o de Guarda-Marinha, permanecendo durante os seis primeiros meses. Após isso, o militar passará a Segundo-Tenente e permanecerá por mais seis meses, indo a Primeiro-Tenente ao completar um ano de incorporação. Caso chegue ao sétimo ano, será promovido ao posto de Capitão-Tenente.

Serviço

Processo Seletivo para o Serviço Militar Voluntário de Oficiais temporários

Inscrições entre 25 de outubro e 8 de novembro.

