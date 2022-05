Marinha divulga edital com salário inicial de R$ 12 mil

RIO — A Marinha do Brasil publicou o edital do Concurso de Admissão ao Quadro de Capelães Navais (CapNav). As inscrições iniciam no dia 4 de julho e o salário inicial é de R$ 12.120.

A oportunidade é para sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana. Quem é brasileiro nato, do sexo masculino, com idade entre 30 e 40 anos e possui, pelo menos, três anos de atividades pastorais na igreja pode inscrever-se no concurso.

O posto a ser ocupado após o Curso de Formação de Oficiais (CFO) é o de Primeiro-Tenente, com iniciais de R$12.120.

As inscrições serão aceitas no site www.ingressonamarinha.mar.mil.br. No período de 4 a 17 de julho e a taxa é de R$140.

Etapas do concurso para o CapNav

O concurso será feito por meio de provas objetivas, com 50 questões de Conhecimentos Profissionais e Redação. Os aprovados dentro de três vezes o número de vagas, considerando os empates da última posição, serão convocados para os Eventos Complementares (EVC), composto por Verificação de Dados Biográficos (VDB), Inspeção de Saúde (IS), Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i), Prova de Títulos (PT), Avaliação Psicológica (AP), Verificação de Documentos (VD) e o Procedimento de Heteroidentificação Complementar à Autodeclaração (PH).