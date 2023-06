Marinha celebra Batalha Naval do Riachuelo com desfile de navios em Manaus

A Marinha do Brasil comemora em todo o país sua data magna neste 11 de junho com vasta programação aberta ao público. O 158º aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, Dia da Marinha, convida a todos os brasileiros à valorização para as riquezas dos mares e rios brasileiros e à obrigação de todos pela sua preservação.

Em Manaus, o Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN) preparou diversas ações para proporcionar à sociedade a oportunidade de conhecer os meios navais e aeronavais da Força, assim como um pouco das tradições marinheiras.

Neste domingo (11), a Banda do Com9ºDN fez uma apresentação aberta e gratuita na Casa de Praia Zezinho Corrêa, na Praia da Ponta Negra, às 9h30, e em seguida, ocorreu uma Parada Naval nas águas do Rio Negro.

Ainda no domingo (11), o Navio-Patrulha Fluvial Roraima estará aberto a visitação pública, no Cais das Torres, no centro de Manaus. A ação é aberta a toda a família, que poderá conhecer o navio trajando roupas casuais, como bermuda e camiseta. A visitação segue até a quarta-feira (14), das 10 às 16h, exceto no último dia, que encerra às 14h.

No município de Careiro da Várzea, localizado na região metropolitana de Manaus, o Navio de Assistência Hospitalar Oswaldo Cruz realizará ações de assistência médica e odontológica, de saúde básica, no domingo (11) à tarde e na segunda-feira (12) durante todo o dia.

E na sexta-feira (16), a Policlínica Naval de Manaus realizará uma campanha de vacinação no Amazonas Shopping, das 10h às 16h. Serão oferecidas vacinas contra Influenza (H1N1), Tríplice Viral e contra Febre Amarela e Poliomielite. É importante a apresentação do cartão de vacina e um documento de identidade para a melhor administração das doses de imunizantes.