Marinha abre inscrições para Praças Temporárias com vagas no Amazonas

A Marinha do Brasil abriu inscrições, neste sábado (18), do processo seletivo para o Serviço Militar Voluntário de Praças Temporárias (SMV-PR). No Amazonas, são ofertadas 26 vagas. Em todo o país, o total de vagas chega a 500.

A seleção é para candidatos de níveis fundamental e médio técnico. Os salários iniciais podem chegar até R$ 3.126,13.

As inscrições podem ser feitas até 9 de janeiro de 2022 (clique aqui para efetuar a inscrições e ver o edital).

O certame é voltado para ambos os sexos, para quem tem mais de 18 anos e menos de 41 anos de idade até 3 de outubro de 2022 (data da incorporação), entre outros requisitos.

Veja a distribuição das vagas:

Enfermagem (EF) – Manaus – AM – 1 vaga

Nutrição e Dietética (ND) – Manaus – AM – 1 vaga

Eletrotécnica (TE) – Manaus – AM – 1 vaga

Metalurgia (ML) – Manaus – AM – 7 vagas

Motores (MS) – Manaus – AM – 6 vagas

Motores (MS) – Tabatinga – AM – 1 vaga

Marcenaria (NA) – Manaus – AM – 1 vaga

Arrumador (AR) – Manaus – AM – 1 vaga

Motorista de Viaturas Administrativas (MM) – Manaus – AM – 2 vagas

Administração (AD) – Manaus – AM – 5 vagas

Os interessados devem acessar o site da Marinha, clicar em “Serviço Militar Voluntário”, escolher o distrito de sua preferência (9º DN para o Amazonas) e ler o aviso de convocação por completo.

O processo seletivo para o SMV-PR é regional, portanto cada Distrito Naval (DN) abre vagas conforme sua necessidade. No 9º Distrito Naval, há 26 oportunidades para o Amazonas e 2 para Rondônia.

A taxa de inscrição é de R$ 65 e deverá ser paga até dia 10 de janeiro. O processo seletivo será feito por meio de prova objetiva, com 50 questões, sendo 25 questões sobre língua portuguesa e 25 sobre conhecimentos específicos da carreira militar naval.

Os aprovados serão convocados para os Eventos Complementares: Verificação de Dados Biográficos (VDB), Inspeção de Saúde (IS), Teste de Aptidão Física de Ingresso (TAF-i) e Verificação de Documentos (VD).