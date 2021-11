Marina do Davi recebe serviços de limpeza da prefeitura

Equipes da limpeza de igarapés da Prefeitura de Manaus, coordenadas pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), estiveram na marina do Davi, na Ponta Negra, zona Oeste, nesta sexta-feira, 19/11, para uma operação de retirada de lixo. Todos os dias, a Semulsp realiza a limpeza dos igarapés em Manaus. São 60 quilômetros de orla percorridos para a realização deste serviço.

“Nossas equipes estão na região da marina do Davi fazendo toda a limpeza dos lixos na área”, informou o subsecretário Operacional da Semulsp, José Rebouças, que também ressaltou que uma equipe de conscientização estará nos próximos dias atuando no local.

Diariamente, mais de 27 toneladas de lixos são retiradas das águas, grande parte deste material – como garrafas PETs, descartáveis e resíduos domésticos – poderiam ser reciclados. Somente neste ano, até o momento, mais de 1,5 tonelada de lixo já foi retirada, e com a chegada das cheias dos rios a quantidade de resíduos descartados irregularmente aumenta e fica preso nas cabeceiras de pontes e encostas.

Para a realização da limpeza desses pontos são utilizados maquinários, redes de coletas, balsas, empurradores, além de botes e servidores, que recolhem de forma manual em áreas de difícil acesso.

Áreas como Manaus Moderna, Panair, igarapé do Franco, igarapé do 40, marina do Davi, porto da Ceam, praia da Lua, e ainda regiões rurais, como comunidade do Livramento, Julião, Abelha e Nossa Senhora de Fátima recebem as ações.

