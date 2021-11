Marilia Mendonça e tio não terão Missa de Sétimo Dia

Marilia Mendonça e Abiceli Silveira Dias Filho, seu tio e assessor, não ganharão uma missa de sétimo dia para reunir familiares, amigos e fãs. A informação foi dada pela assessoria de imprensa da loira, nesta quarta-feira (10).

“Ambos eram evangélicos. Portanto, não celebram missas”, informaram os representantes da sertaneja.

Henrique Ribeiro, o Henrique Bahia, outra vítima da tragédia, ganhará uma missa na paróquia Nossa Senhora de Assunção, em Goiânia, Goiás, na quinta-feira (11). O evento foi organizado por Rafael Vanucci, amigo do rapaz.

Já sobre o co-piloto, Geraldo Martins de Medeiros, e o piloto, Tarciso Pessoa Viana, que também perderam a vida no acidente, não há informações oficiais até o momento a respeito de uma eventual missa.

Vale lembrar que as cinco pessoas foram mortas na queda da aeronave modelo C90A, na última sexta-feira (5), na região de Caratinga, em Minas Gerais. As informações são do Famosidades.

