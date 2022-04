Marília Mendonça é homenageada no Grammy 2022

Marília Mendonça foi homenageada durante a noite de premiações do Grammy Awards 2022 deste domingo (3). A cerimônia também foi marcado pelo prêmio de revelação da cantora Olivia Rodrigo e uma piada sobre o tapa de Will Smith no Oscar 2022.

A rainha da sofrência foi lembrada durante o vídeo de “in memorian”, em que aparece todos os artistas que faleceram no último ano. A homenagem à Marília, que foi vítima de um acidente aéreo aos 26 anos de idade, emocionou os fãs brasileiros através das redes sociais.

“Você é eterna”, disse uma fã em publicação no Twitter. “Marília em todos os cantos. Saudades eternas da rainha da sofrência”, comentou outra.

Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, também esteve na homenagem póstuma do evento. Hawkins foi encontrado morto no hotel em que a banda estava hospedada em Bogotá, na Colômbia. Os Foo Fighters ganharam três prêmios, os primeiros depois da morte do baterista, mas não compareceram.

O humorista Trevor Noah, um dos apresentadores do Grammy 2022, fez uma piada usando uma referência ao ator Will Smith, que deu um tapa em Chris Rock durante a cêrimonia do Oscar 2022. “Vamos ouvir música, dançar, cantar, manter os nomes das pessoas fora de nossas bocas e distribuir prêmios durante toda a noite”, disse Trevor.

Premiações

Artista revelação

Olivia Rodrigo

Canção do ano

“Leave The Door Open” – Silk Sonic

Álbum do ano

“We Are” – Jon Batiste

Gravação do ano

“Leave The Door Open” – Silk Sonic

Melhor performance solo pop

“drivers license” – Olivia Rodrigo

Melhor performance em grupo ou dupla de pop

“Kiss Me More” – Doja Cat Featuring SZA

Melhor álbum vocal de pop

“Sour” – Olivia Rodrigo

Melhor álbum de R&B

“Heaux Tales” – Jazmine Sullivan

Melhor música de rap

“Jail” — Kanye West featuring JAY-Z

Melhor performance de rap

“Family Ties” — Baby Keem featuring Kendrick Lamar

Melhor álbum country

“Starting Over” — Chris Stapleton

Melhor álbum vocal tradicional de pop

“Love For Sale” – Tony Bennett & Lady Gaga

Melhor performance de rock

“Making A Fire” – Foo Fighters

Melhor performance de heavy metal

“The Alien” – Dream Theater

Melhor música de rock

“Waiting On A War” – Foo Fighters

Melhor álbum de rock

“Medicine At Midnight” – Foo Fighters

Melhor álbum alternativo

“Daddy’s Home” – St. Vincent

Melhor performance de R&B

“Leave The Door Open” – Silk Sonic (vencedor – empate)

“Pick Up Your Feelings” – Jazmine Sullivan (vencedor – empate)

Melhor performance de r&b tradicional

“Fight For You” – H.E.R.

Melhor música de R&B

“Leave The Door Open” – Silk Sonic

Melhor álbum de R&B progressivo

“Table For Two” – Lucky Daye

Melhor álbum de rap

“Call Me If You Get Lost” — Tyler, the Creator

Melhor performance de rap melódico

“Hurricane” Kanye West featuring The Weekend and Lil Baby

Melhor gravação dance/eletrônica

“Alive” – Rufus du Sol

Melhor álbum de dance/eletrônica

“Subconsciously” — Black Coffee (vencedor)

Melhor álbum de folk

“They’re Calling Me Home” — Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi

Melhor álbum de jazz latino

“Mirror mirror” – Eliane Elias com Chick Correa e Chucho Valdés

Melhor álbum de pop latino

Mendó – Alex Cuba

Melhor álbum de música urbana

“El Último Tour Del Mundo” — Bad Bunny

Melhor música country

“Cold” — Chris Stapleton (vencedor)

Produtor do ano, não clássico

Jack Antonoff (vencedor)

Melhor clipe

“Freedom” — Jon Batiste (vencedor)

Melhor filme musical

“Summer of Soul” — Vários

Melhor trilha sonora

“The Queen’s Gambit” — Carlos Rafael Rivera

As informações são do D24am.