Marília Mendonça é condenada a pagar R$360 mil a empresário

No início deste ano a justiça começou a definir o inventário da cantora sertaneja Marília Mendonça, que está avaliada em aproximadamente R$500 milhões de reais. A artista que morreu em novembro passado, deixou como herdeiro Leo, de apenas 2 anos de idade, fruto do seu relacionamento com o cantor e compositor Murilo Huff.

No entanto a família da “Rainha da Sofrência” foi surpreendida esta semana com a decisão da justiça que condenou Maríla a pagar R$360 mil de indenização ao empresário Pedro Barbosa dos Santos.

A briga na justiça vem desde 2017 quando a cantora vendeu seis músicas para a dupla Mauro e Felipe, então agenciada pelo empresário, mas depois negociou algumas das composições com outros cantores. Pedro, então, decidiu protocolar o pedido na Justiça alegando “inutilidade das letras musicais”.

Marília Mendonça chegou a escrever outras seis canções para compensar, mas o negócio não avançou. Em setembro de 2021, dois meses antes de morrer, Marília apresentou recurso especial de apelação. A Justiça encaminhou o processo para as instâncias superiores apenas este ano, e o despacho negou a apelação.

A condenação é de R$ 60 mil por música. Pedro Barbosa pediu R$ 300 mil por cada uma, mas para isso terá que entrar com outro recurso, sendo a decisão final do juiz. A herança de Marília é hoje avaliada em R$ 500 milhões, deixada para seu único filho, Léo. Além dos bens materiais como casa e carro, suas músicas hospedadas na internet continuam a render dinheiro.

