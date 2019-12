Marília Mendonça divulga fotos do filho

Marília Mendonça surpreendeu a internet ao compartilhar uma nova foto do filho, Leo, nascido no começo da semana. Na imagem feita dessa vez, a criança aparece com os olhinhos fechados. Acontece que a sertaneja não perdeu a oportunidade de fazer uma piada com o pequeno e com Murilo Huff, seu companheiro.

Para quem não sabe, Marília Mendonça ficou muito ativa em seu Twitter durante a sua gravidez inteira, fazendo desabafos sobre seu corpo, fazendo algumas brincadeiras e se declarando para o herdeiro. E, parece que isso não mudou agora que ele nasceu.

“Qualquer semelhança com a testa do meu pai gravando vídeo é mera coincidência. PS: Não impliquem com as manias do seu boy”, escreveu Marília Mendonça ao compartilhar o registro do pequeno Leo nesse sábado, 21 de dezembro. Os seguidores não conseguiram segurar a risada com a comparação de Mendonça. “Meu Deus, é o Murilo todo”, disse uma em meio a risadas. “Ai meu Deus, é igualzinho, Marília”, falou outra. “Marília, para de zoar o Léo”, brincou uma terceira.

qualquer semelhança com a testa do meu pai gravando vídeo é mera coincidência @murilohuff ♥️🥰😂 p.s. não impliquem com as manias do seu boy… pic.twitter.com/h3d1MglVfH — mãe do leo (@MariliaMReal) December 21, 2019

Marília Mendonça e Murilo Huff tiraram as fotos no quartinho antes do nascimento do bebê. Em uma publicação, o companheiro da sertaneja surge beijando o seu filho recém-nascido, fruto da sua relação com Marília . No texto da imagem, ele fez um desabafo que emocionou os seus admiradores. “Disseram que quando ele nascesse seria a mesma sensação de arrancar meu coração do peito e segurar no braço. E foi exatamente isso. A partir de hoje se alguém faz bem a ele, faz bem a mim. Se alguém faz mal a ele, faz mal a mim. Seremos só um, pro resto da vida! Graças a Deus ele veio com muita saúde. Tá tudo bem com Léo e com a mamãe, pessoal”, disparou o companheiro de Marília.

