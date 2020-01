Marília Mendonça desabafa por não conseguir amamentar o filho

Marília Mendonça desabafou nas redes sociais ao responder algumas perguntas feitas por fãs sobre a maternidade. Em uma delas, a cantora lamentou não ter conseguido amamentar o filho, Léo.

Marília explicou que o herdeiro teve dificuldades desde o início: “Eu não tenho bico no peito e ele nasceu um pouquinho antes da hora, então, a gente já sentiu dificuldade logo no começo. Como não aconteceu essa primeira mamada, a gente contratou a fono para ajudar”.

Apesar do apoio profissional, Léo ainda ficava muito nervoso e sem conseguir mamar. “Foi um trabalho extremamente estressante. Ele chorava muito e eu sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo”, desabafou a cantora, que precisou pensar em outra solução e, por recomendação médica, passou a alternar leite materno com fórmula.

Em meio a tudo isso, Marília também contou que Léo foi diagnosticado com icterícia. “Um grau alto e aí fomos tratar e procurar as causas porque não foi diagnosticada no parto”, complementou.

Mãe de primeira viagem, a cantora revelou ter ficado frustrada por não conseguir amamentar o filho, porém, declarou ter tirado uma lição disso tudo.

“Eu me preparei, queria muito, mas não aconteceu. Era uma expectativa minha, mas não contava com a opinião e o organismo do Léo. Foi sofrido para entender, em muitos dias me sinto frustrada com isso. Sei o quanto amamentação é importante, mas prefiro ver meu filho engordando e com saúde, do que ficar aqui fazendo uma coisa que é uma expectativa minha”, desabafou.

fonte: r7

