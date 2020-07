Marília Mendonça apaga fotos e deixa de seguir Murilo Huff em redes sociais

Marília Mendonça, 24, levantou suspeitas na internet de que está novamente solteira. A cantora deixou de seguir Murilo Huff, 24, com quem assumiu namoro em maio de 2019 e com quem teve seu primeiro e até agora único filho, Leo, em dezembro do mesmo ano.

Além de não seguir mais o cantor e compositor goiano, com quem gravou a música “Dois Enganados” e “Frieza”, a musa do feminejo apagou diversas fotos em que ele aparecia, inclusive a que publicou no último Dia dos Namorados, em junho, na qual fazia uma declaração para o amado.

“Te amo compositor, te amo cantor, te amo tímido, te amo com refluxo, te amo de ressaca, te amo meu ficante, te amo namorado, te amo pai do meu filho”, escreveu. “Te amo todos os dias. Feliz Dia dos Namorados.”

Continuam no perfil da cantora fotos em que ele aparece com o filho, que atualmente tem 7 meses, ou em que o casal está acompanhado de outros amigos, além das feitas na época em que gravaram juntos. A mais recente é no aniversário de 6 meses de Leo. Huff, por sua parte, ainda segue a cantora.

Procurada pelo F5, a cantora não confirmou nem negou o término. Por meio de sua assessoria de imprensa, disse apenas que não comenta sua vida social.

O relacionamento, apesar de ter se tornado público quase que junto com a gravidez de Marília, de fato foi discreto. Em entrevistas, Huff costumava dizer que não queria que a carreira dele fosse ofuscada pela da amada, que é uma das artistas mais ouvidas do Brasil.

Antes de assumir o relacionamento com Huff, Marilia estava solteira desde 2017, quando terminou o noivado com o empresário Yugnir Ângelo.

FONTE: FOLHAPRESS

