Marido exige que mulher emagreça para salvar casamento, mas ela discorda

Quando se trata de relacionamentos, é comum que a paixão vibrante do início de namoro dê espaço para uma certa calmaria após o casamento. Mas um homem tem reclamado com sua esposa que o casório está por um triz graças ao sobrepeso da mulher. Ele teria afirmado que não sentia mais atração por ela depois que ela engordou.

Incomodada com a reação do marido, e não vendo problema algum com seu peso, ela compartilhou seu relato nas redes sociais para pedir a opinião de outras pessoas sobre o assunto, segundo informações do tabloide The Mirror.

“Meu marido vive dizendo que ‘nós’ temos que perder peso para nos sentir atraídos um pelo outro novamente, para salvar nosso relacionamento”, escreveu ela no fórum online Mumsnet.

“Para começo de conversa, eu nunca disse que não sinto atração por ele. Eu ainda sinto, e muito. Mas, aparentemente, ele não sente o mesmo e isso tem interferido na nossa intimidade. E ele contou que se recusa a viver num casamento morno”, afirmou a esposa.

“Eu sei que estou acima do peso, mas tenho certeza de que muitos caras se sentiriam atraídos por mim. Nós temos uma filha de 4 anos e eu cuido dela praticamente sozinha, por isso não consigo encontrar muito tempo para cuidar de mim mesma. Não vejo necessidade de emagrecer. Estou sendo egoísta por não fazer um esforço para perder peso?”, questiona ela.

Após o relato, a internauta recebeu respostas variadas: algumas saíram em seu apoio, dizendo que ele deveria assumir mais responsabilidades em casa e com a criança para que a esposa tenha tempo de cuidar mais de si mesma. Outro apontaram a atitude do marido como um “sinal de alerta”, pois o corpo é dela e, portanto, ela é quem deveria decidir se quer emagrecer ou não.

“É claro que você não está sendo egoísta! Você deve perder peso apenas se quiser. E por si mesma, não por ele”, comentou um internauta. “Se você está se sentindo bem com sua aparência, então diga isso ao seu marido. Ele não é dono do seu corpo e não tem o direito de dizer ou encorajar você a emagrecer apenas para benefício dele”, completou.

Outra pessoa também comentou que seria ótimo se o marido assumisse os cuidados com a filha, para que a mulher tivesse tempo livre para ir à ginástica.

“É ok ele declarar que prefere você mais magra, mas para isso ele também precisa encontrar formas de ajudar você a comer mais saudável, por exemplo”, acrescentou outra pessoa. “Ele não pode simplesmente dizer que você precisa emagrecer para salvar o casamento e deixar tudo nas suas costas.”

Alguns usuários ficaram incomodados com a exigência do marido e trouxeram questionamentos e reflexões para a mulher. “Bem, você quer continuar casada com um cara cujo ‘amor’ é condicionado ao seu peso?”

Por outro lado, outras pessoas acharam positivo o fato de o marido ter sido honesto com ela sobre suas preferências. “Não concordo que ele deva amar você independentemente da sua aparência ou do quão gorda você seja”, afirmou um internauta.

E outro acrescentou: “Sim, você está sendo egoísta, seu excesso de peso está impactando negativamente no seu relacionamento e na sua saúde.”

“Você certamente deveria manter seu casamento intacto para si mesma, seu marido e seus filhos. Além disso, sua saúde também melhoraria com uma perda de peso, ou seja, isso seria benéfico para você também. Existem tantos riscos na obesidade, por que não colocar um esforço para emagrecer não só para seu marido e família, mas para si mesma?”, finalizou um internauta.