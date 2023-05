Marido de delegada é preso por estelionato usando arma e carro policial

Flaviano de Abreu Soares, 35, foi preso por suspeita de estelionato na quinta-feira (27), no Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus. O suspeito, que é marido da delegada Reika da Costa Pinto, titular da Delegacia Especializada do Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), foi preso portando uma pistola e uma picape que pertence à Polícia Civil do Amazonas.

A prisão é de caráter preventivo. Flaviano é acusado de estelionato ocorrido no município de Coari. Durante a prisão, o suspeito afirmou que a arma era da esposa, que estaria viajando de férias. Ele negou que estivesse se passando por policial.

Flaviano possui antecedentes criminais por estelionato e também pela Lei Maria da Penha, que corre em segredo de Justiça. Flaviano está preso em cela especial.

FONTE: PMS