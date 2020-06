Marginal ‘Pesadelo’ é novamente preso por estuprar mulher na Zona Norte

Jhonata da Silva Caetano, de 18 anos, o “Pesadelo”, foi novamente preso no final da manhã desta quinta-feira (18), no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. Ele é apontado pela polícia como autor do estupro de uma jovem ocorrido no último domingo (14), em uma área de escadão na Comunidade Vale do Sinai, na Zona Norte de Manaus. A vítima depois foi conduzida a um terreno baldio onde os estupros continuaram.

Conforme a equipe da 24ª Delegacia Interativa Comunitária (Cicom), moradores da área central da cidade reconheceram o suspeito, devido a repercussão do caso na imprensa. “Pesadelo” estava nas proximidades da Igreja dos Remédios, quando foi capturado.

Ele havia sido solto na última terça-feira (16), em audiência de custódia, pelo crime de receptação, em que foi flagrado trafegando em uma motocicleta roubada na noite de segunda-feira (15).

Na manhã de terça-feira (16), a vítima foi até o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde reconheceu o suspeito como autor dos abusos. Apesar do delegado Jander Mafra, titular da unidade policial, ter representado o pedido de prisão preventiva para Jhonata. A ordem só foi expedida depois que ele foi solto.

Após passar por exame de corpo de delito no prédio do Instituto Médico Legal (IML), “Pesadelo” deve ser conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), onde irá ficar à disposição da Justiça.

