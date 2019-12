Marcos Mion se emociona ao descobrir que é amigo secreto de Gugu; veja vídeo

Durante especial ‘Família Record, que foi ao ar nesta terça-feira (17), o apresentador Marcos Mion ficou bastante emocionado ao descobrir que era o amigo secreto do também apresentador Gugu Liberato, morto no dia 22 de novembro, nos Estados Unidos, após cair de uma altura de quatro metros.

Ao receber a notícia do amigo secreto, ele ficou bastante emocionado e disse que gostava muito de Gugu e que sofreu muito com a morte dele. “Sofri um baque muito forte”, falou ele, aos prantos. “Não neguei para todo mundo que ele sempre foi minha inspiração, fico muito feliz de poder ter falado isso em vida. Saber que ele comprou esse presente para mim?”, disse o famoso.

Família Record: Mion se emociona ao descobrir que é o amigo secreto de Gugu Marcos Mion se emociona ao descobrir que Gugu o tirou no amigo secreto da Família Record e revela que o apresentador é uma de suas maiores inspirações. Assista a esse momento tocante ❤• Acompanhe a programação da Record TV 24h por dia e as íntegras de todos os programas pelo celular, tablet ou computador no PlayPlus. Acesse: PlayPlus.com Posted by Record TV on Tuesday, December 17, 2019

A família do apresentador, então, presenteou o colega de emissora dele com um boneco para sua coleção de super-heróis. “É muito a cara dele mesmo me dar um presente desses, porque ele sempre soube e sabe as coisas que eu gosto. Eu queria muito estar recebendo das mãos dele, de verdade”, contou, muito emocionado.

