Marcello Di Gregorio, diretor do Super Terminais, recebe título de Cidadão do Amazonas no próximo dia 28

O diretor do Super Terminais, Marcello Di Gregorio, recebe na próxima quarta-feira (28) o título de Cidadão do Amazonas. A honraria é um reconhecimento ao trabalho realizado em prol do desenvolvimento socioeconômico do estado. No período de janeiro a maio de 2023, o Super Terminais movimentou mais de R$ 7 bilhões em cargas e juntamente com a Super Trans e Aurora Manaus, outras duas empresas lideradas por Di Gregorio, geram mais de 800 empregos diretos, além de outros 1.500 indiretos.

Formado em Administração de Empresas pela Famec, com capacitação em gestão portuária pelo Centro de Formação Portuária de Antuérpia / Flandres, gestão estratégica pelo Boston College e em logística empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, Di Gregorio é conselheiro do Fórum Brasil Export, além de presidente do Amazonas Export, movimento multissetorial que reúne as principais lideranças empresariais do setor de logística, infraestrutura e transporte do país.

Super Terminais

Com mais de 25 anos de experiência no mercado de transporte e logística, o Super Terminais é o mais eficiente terminal privativo no Polo Industrial de Manaus. Opera cargas em contêineres, cargas de projetos e cargas soltas.