MAP cancela voos para 17 destinos

A MAP LINHAS AÉREAS vem acompanhando de perto os desdobramentos causados pela pandemia de COVID-19 no mundo, e também medindo o impacto que vem sendo causado nas suas operações aéreas. Estamos passando por uma queda acentuada na demanda pelo transporte aéreo, com a redução da venda de passagens e o aumento nos pedidos de cancelamento e no-show dos passageiros nos aeroportos.

No interesse da MAP, na preservação da integridade de seus passageiros e colaboradores, e também no esforço da manutenção dos postos de trabalho e da atividade econômica da empresa, tomamos a decisão de suspender temporariamente todas as operações regulares da companhia, envolvendo não apenas as rotas na Região Norte como também aquelas cidades operadas no Sudeste — Aeroporto de Congonhas.

A suspensão das atividades é temporária, até o dia 22 de março e estimamos que dentro dos próximos meses podemos ter um cenário de retorno das atividades regulares da empresa. A MAP realizará uma nova atualização de malha na próxima sexta-feira, dia 20.

Estamos negociando com os sindicatos a respeito da forma como iremos reduzir a nossa força de trabalho, a fim de evitar qualquer processo de demissão de colaboradores nesse momento difícil que passa nosso país. A partir de hoje, também iniciaremos um programa de trabalho home-office para todos os colaboradores que possam manter seu posto de trabalho nessa condição.

As atividades da empresa serão mantidas em seu mínimo durante o período de suspensão das operações e estarão mantidas apenas as operações de um contrato de fretamento operado no Norte do Brasil.

Para todos os passageiros que tiveram seus voos cancelados, informamos que estamos flexibilizando ao máximo todas as regras tarifárias, facultado a remarcação para qualquer data futura ou mesmo postergando o crédito para uso em viagens futuras. Esses passageiros serão contatados pela empresa, não sendo necessário nesse momento qualquer iniciativa de contato com a companhia.

Pedimos o apoio e a solidariedade de todos nesse momento difícil, para que juntos possamos atravessar esse grave momento que se coloca perante todos nós.

Operações suspensas em 17 destinos no Brasil: Ponta Grossa-PR, São Paulo-SP, Ribeirão Preto-SP, Bauru-SP, Uberaba-MG, Belém-PA, Altamira-PA, Santarém-PA, Itaituba-PA, Manaus-AM, Eirunepé-AM, Parintins-AM, São Gabriel da Cachoeira-AM, Coari-AM, Carauari-AM, Lábrea-AM, Tefé-AM.

