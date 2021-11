Manutenção preventiva deixa bairros de Manaus sem energia a partir da quarta (17); confira

O fornecimento de energia elétrica será suspenso em diferentes bairros de Manaus entre os dias 17 e 20 de novembro. De acordo com a Amazonas Energia, a suspensão tem como objetivo “oferecer um serviço com cada vez mais qualidade no fornecimento de energia elétrica no Estado”. Ainda conforme a concessionária de energia, diariamente são realizados “investimentos estruturais e serviços de manutenção preventiva na rede de distribuição”, e que por isso, algumas vezes, é necessário interromper o fornecimento de energia elétrica nos bairros, ruas e adjacências.

Confira, abaixo, a lista de bairros afetados, conforme o cronograma de serviços da empresa.

Dia 17 (quarta-feira)

Flores – Avenida Torquato Tapajós, das 7h às 13h. Santo Antônio – Avenida Padre Agostinho Caballero Martin, das 9h às 15h. Centro – Rua Gabriel Salgado, próximo a antiga prefeitura, acesso pela Rua Frei José dos Inocentes. Petrópolis – Rua Miranda Reis com a Rua Paulino Gomes e Rua A. Miranda, 9h às 16h. Cidade Nova – Rua 15 de Novembro – Riacho Doce 3 e adjacências – das 9h às 12h. Cidade Nova – Rua 140, Núcleo 13 e adjacências – das 13h às 14h30. Cidade Nova: Rua 77, Núcleo 14 e adjacências – das 14h30 às 16h. CIDADE NOVA – RUA DELMAR BRÁS COM RUA ALMISCAR e adjacências – das 7h30 às 16h. CIDADE NOVA – RUA SENADOR FÁBIO LUCENA COM DELMAR BRÁS e adjacências – das 07h30 às 16h. CIDADE NOVA – RUA 05 COM ACESSO COM RUA DELMAR BRAS e adjacências – das 07h30 às 16h. CIDADE NOVA – RUA 04 COM ACESSO COM RUA DELMAR BRAS e adjacências – das 7h30 às 16h. DISTRITO INDUSTRIAL II – RUA DOS OITIS, LOTE 07, e adjacências – das 7h30 às 16h NOVA CIDADE – RUA RAIO DE SOL – COMUNIDADE RAIO DE SOL e adjacências – das 7h30 às 16h. PONTA NEGRA – Rua de acesso ao Condomínio Reserva das Praias 8h30 às 16h.

Dia 18 (quinta-feira)

Novo Israel – Avenida Torquato Tapajós, das 7h às 15h. Puraquequera – Rua Bela Vista, das 9h às 13h. RURAL– BR-174, KM 16, RAMAL DO SINDICATO, 9h às 16h. TARUMÃ PARQUE SÃO PEDRO – Rua Santo Antônio, acesso pela rua do Comércio, 8h30 às 16h. Cidade Nova: Rua Plínio Paiva – Riacho Doce III e adjacências – das 9h às 10:30h. Cidade Nova – Rua Nova esperança e adjacências – das 10:30h às 12h. Cidade Nova: Rua Carlos Gomes – Riacho Doce III e adjacências – das 13h às 14:30h. Cidade Nova: Rua 165, Núcleo 08 e adjacências – das 14:30h às 16h. CIDADE NOVA – AV. BARRASSANO, RUA CANAMARI, RUA FLORIDA, PROX. SHOPPING SUMAUMA e adjacências – das 7h30 às 16h. PARQUE DEZ – RUAS 40,41,42 E 43 – CJ. CASTELO BRANCO, PROX. CAMPO DO BURAÇÃO e adjacências – das 7h30 às 16h. PARQUE DEZ – RUAS 08 E 09 – JARDIM TROPICAL, PROX. AO BANCO BRADESCO e adjacências – das 7h30 às 16h. CIDADE NOVA – RUA AYRTON SENNA ACESSO COM RUA PLINIO PAIVA – RIACHO DOCE e adjacências – das 7h30 às 16h. CIDADE NOVA – RUA SANTO ANTÔNIO DE LISBOA COM TRAVESSA 25 DE DEZEMBRO, RIACHO DOCE e adjacências – das 7h30 às 16h. DISTRITO INDUSTRIAL – AV. RODRIGO OTÁVIO,3450 e adjacências – das 7h30 às 16h. PARQUE DEZ – AV. MANECA MARQUES – CJ. CASTELO BRANCO e adjacências – das 7h30 às 16h. CIDADE NOVA – RUA DAS CHAGAS COM BC DAS PEREBAS, RIACHO DOCE – e adjacências – das 7h30 às 16h. COLÔNIA ANTÔNIO ALEIXO – ESTRADA DO ALEIXO – COM. DO PADRE – e adjacências – das 7h30 às 16h.

Dia 19 (sexta-feira)

Parque 10 – Rua Claude Debussy, das 9h às 14h. Coroado – Rua Central, esquina com alameda Central, das 9h às15h. RURAL – BR 174, Km 17 ramal da Castanheira, 9h às 11h. RURAL – BR 174 Ramal Cristiano de Paulo, acesso pelo ramal da Cooperativa, 13h30 às 15h. RURAL – BR 174 Ramal Bom Destino, acesso pelo ramal da Cooperativa, 15h às 16h. LÍRIO DO VALE – Rua Vale do Sol, próximo a subestação Ponta Negra / TARUMÃ – Avenida São Francisco, 8h30 às 13h. ALVORADA – Rua 04, conjunto Flores próximo à antiga Antártica/JAPIIM – Rua Josué Claudio de Souza, 14h às 16h. CIDADE NOVA – RUAS A, F, G, H, I, J E K, CONJ. CANARANAS e adjacências – das 7h30 às 16h. BR-174 – RAMAL CLÁUDIO MESQUITA, KM-15, RURAL e adjacências – das 7h30 às 16h. LAGO AZUL – RAMAL DOS GUARANÁS, 70, e adjacências – das 7h30 às 16h. Cidade Nova – Rua Menino Jesus com Fábio Lucena, das 9h às 15h; Cidade Nova – Avenida Camapuã após ao Hospital Francisca Mendes, das 9h às 15h; Raiz – Avenida Silves, das 09h ás 15h; Cidade Nova – Rua Menino Jesus com Fábio Lucena, das 09h ás 15h.CIDADE NOVA – Avenida Penetração 2, próximo à União Cascavel e Casa da Carne Otávio; COLONIA OLIVEIRA MACHADO – Rua Marechal Deodoro com a rua Taumaturgo Vaz, 08:30h às 16h. SANTA ETELVINA – Rua Paxiúbas, acesso pela rua Nossa Senhora de Fátima, conjunto Manauara 2, 08:30h às 13h; SANTA ETELVINA – Rua Piquiá com a rua Nossa Senhora de Fátima , 14h às 16h; PARQUE DEZ – RUA MARIA CALLAS – ANTIGA RUA 19 – ACESSO PELA IVANETE MACHADO e adjacências – das 7h30 às 16h; CIDADE NOVA – RUA PROFª CLAVELINA MONTENEGRO (ANTIGA RUA 225) COM TRAVESSA CLAÚDIA E RUA CAMILO VASCONCELOS DIAS e adjacências – das 07:30 às 16:00hs; CIDADE NOVA – RUA 101 COM RUA 114 – NUCLEO 12 e adjacências – das 07:30 às 16H.

Dia 20 (sábado)

Cidade Nova – Rua Menino Jesus com Fábio Lucena, das 9h às 15h. Cidade Nova – Avenida Camapuã após ao Hospital Francisca Mendes, das 9h às 15h; Raiz – Avenida Silves, das 9h às 15h; Cidade Nova – Rua Menino Jesus com Fábio Lucena, das 9h às 15h; CIDADE NOVA – Avenida Penetração 2, próximo à União Cascavel e Casa da Carne Otávio/COLONIA OLIVEIRA MACHADO – Rua Marechal Deodoro com a Rua Taumaturgo Vaz, 8h30 às 16h; SANTA ETELVINA – Rua Paxiúbas, acesso pela rua Nossa Senhora de Fátima, conjunto Manauara 2, 8h30 às 13h; SANTA ETELVINA – Rua Piquiá com a rua Nossa Senhora de Fátima, 14h às 16h; PARQUE DEZ – RUA MARIA CALLAS – ANTIGA RUA 19 – ACESSO PELA IVANETE MACHADO e adjacências – das 7h30 às 16h; CIDADE NOVA – RUA PROFª CLAVELINA MONTENEGRO (ANTIGA RUA 225) COM TV. CLAÚDIA E RUA CAMILO VASCONCELOS DIAS e adjacências – das 7h30 às 16h; CIDADE NOVA – RUA 101 COM RUA 114 – NUCLEO 12 e adjacências – das 7h30 às 16h.

A Amazonas Energia informa ainda que o fornecimento de energia elétrica será normalizado assim que finalizada a manutenção nos devidos bairros. Para mais informações, a empresa disponibiliza ao cliente o número 0800-701-3001.

*Com informações da assessoria

