Manutenção deixa bairros de Manaus sem energia entre quinta e sábado

A Amazonas Energia executa obras de adequações, ampliações e manutenções em Manaus semanalmente. As ações visam eliminar desligamentos inesperados do sistema elétrico, com isso, há um calendário com o desligamentos programados no fornecimento de energia elétrica em pequenos pontos do Estado, seguindo a legislação em vigência e sendo informando todos os seus clientes com no mínimo 72h de antecedência do serviço.

Dia 21/7 (quinta-feira), 22/7 (sexta-feira) e no dia 23/7 (sábado) diversos pontos da capital ficarão sem energia elétrica. Confira abaixo a lista dos bairros.

Quinta-feira (21):

Centro – RUA MAJOR GABRIEL (após o Sinucão), das 9h ás 15h.

Aparecida – RUA BANDEIRA BRANCA, esquina com rua da Glória, acesso pela rua Alexandre Amorim, das 8h às 13h.

São Francisco – RUA ANTÔNIO DOS PASSOS DE MIRANDA, das 14h às 15h.

São Jorge – RUA HUMBERTO DE CAMPOS COM RUA ITAPURANGA, das 8h às 16h.

Ponta Negra – ALAMEDA CÍCERO DIAS (antiga rua 1), CONDOMÍNIO ITAPORANGA III, das 8h às 12h.

Dom Pedro – RUA MARECHAL HERMES DA FONSECA, das 13h às 15h.

Val Paraíso – RAMAL DO AREAL, COMUNIDADE NOVA ESPERANÇA e adjacências, das 7h30 às 16h.

Mauazinho – AV. RIO NEGRO, RUA SERIGAL e adjacências, das 7h30 às 16h.

Sexta-feira (21):

Distrito Industrial I – BR-319 (próximo à Igreja Adventista), das 9h ás 14h.

Distrito Industrial I – AVENIDA ABIURANA, próximo à LG, das 8h às 16h.

Distrito Industrial I – AVENIDA DANILO AREOSA, em frente ao Clube Asframa, das 8h às 12h.

Armando Mendes – RUA RIO XINGU, das 13h às 16h.

Cidade Nova II – AV. MARGARITA com AV. GRANDE CIRCULAR, NOVA CIDADE e adjacências, das 7h30 às 16h.

BR-174 – RAMAL DA AFEPAM – BR 174 – KM 33 e adjacências, das 7h30 às 16h.

Sábado (23):

Compensa – RUA 21 DE JUNHO, próximo à rua Prosperidade, das 8h às 13h.

Bairro da Paz – RUA JUREMA, próximo à rua Amazonino Mendes e Beco entre a rua Jurema e a rua Cordilheira dos Andes, das 14h às 17h.

Centro – AVENIDA JOAQUIM NABUCO, esquina com avenida Ramos Ferreira, das 14h às 15h30.

Cidade Nova – AV. GOVERNADOR JOSÉ LINDOSO com RUA PRESIDENTE COIMBRA DA LUZ, após o Supermercado Nova Era, das 7h às 12h.

Cidade Nova – TRAVESSA IBIARA (antiga rua 30), próximo ao campo de futebol no Conj. Vale do Sinai, das 13h às 16h.

Flores – RUA CONDE DE SAPUCAÍ (antiga rua E) com RUA 13, das 13h às 17h.

João Paulo – AV. 07 DE MAIO e adjacências, das 7h30 às 16h.

Lagoa Azul – RAMAL DO ACARÁ e adjacências, das 7h30 às 16h.

BR-174 – KM8 ao KM9 e adjacências, das 7h30 às 16h.

Com informações da Amazonas Energia.