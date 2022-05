Manifestante nua é expulsa do tapete vermelho de Cannes

CANNES — A crise na Ucrânia tomou os holofotes em Cannes nesta sexta-feira (20), quando uma manifestante seminua, pintada com as cores azul e amarelo, foi expulsa do tapete vermelho.

A mulher não identificada rasgou seu vestido revelando as cores da bandeira ucraniana, com as palavras “PAREM DE NOS ESTUPRAR” estampadas em seu abdômen e com marcas vermelhas de mão em suas nádegas.

A mulher gritou e agentes de segurança rapidamente a embrulharam em um casaco, retirando-a do evento. Os convidados ficaram perplexos e a música do festival continuou tocando normalmente.

O rápido protesto aconteceu na estreia mundial de “Three Thousand Years of Longing”, enquanto os astros Idris Elba e Tilda Swinton eram esperados para caminhar na famosa escadaria do Palais des Festivals.