Maníaco sexual é solto e estupra criança de 8 anos

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira, 16, acusado de abusar sexualmente de uma menina de apenas 8 anos de idade em Juína. O maníaco já possui várias passagens pela polícia por crimes de estupro de vulnerável e abuso sexual nas cidades de Sapezal, Campo Novo do Parecis, Confresa e Juína, em Mato Grosso.

Imagens do circuito de segurança de uma residência ajudaram a Polícia Militar e a Polícia Civil a localizar o suspeito, identificado como Luiz Zanata da Silva.

De acordo com as informações da PM, o abuso ocorreu na manhã de ontem. O homem abordou a criança na rua, levou ela a uma casa abandonada, prometendo a ela doces e brinquedos. No local ele teria retirado a roupa da menina e acariciado seu corpo.

A criança contou que o homem abaixou suas vestes e disse que estaria passando um remédio nela.

Ele se assustou e correu quando notou que havia um instalador de internet no telhado de uma casa vizinha.

A polícia descobriu, com a ajuda do sistema prisional, que um homem, com tornozeleira eletrônica havia ido ao local na hora do fato.

As informações do equipamento usado pelo detento, os policiais chegaram até a kitnet onde morava e o prenderam em flagrante na noite de ontem.

O homem, que possui inúmeras passagens pelo mesmo crime, deverá responder por mais este ato de abuso contra crianças.

FONTE: JUÍNA NEWS

