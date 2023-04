Mania de Ler celebra Dia Nacional do Livro Infantil em comunidades do interior do AM

Em celebração ao Dia Nacional do Livro Infantil, nesta terça-feira (18/04), o projeto Mania de Ler cumpre agenda de visitas em escolas e comunidades do interior do estado. A primeira escala é na Vila de Balbina, localizada no município de Presidente Figueiredo (107 quilômetros distante de Manaus), com participação em três escolas da rede pública.

O Mania de Ler é promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e está realizando as caravanas das bibliotecas volantes Thiago de Mello e Aníbal Beça pelo interior do estado. Durante a manhã desta terça-feira (18/04), o projeto percorreu duas escolas, a Escola Estadual da Vila de Balbina e outra escola da comunidade São Miguel, localizada no quilômetro 50 da estrada de Balbina. À tarde o Mania de Ler esteve na Escola Municipal da Vila de Balbina, com a presença da escritora Adriana Barbosa.

O secretário de estado de Cultura, Marcos Apolo Muniz, destaca a importância da data e o apoio às ações de integração no interior do estado.

“Essa data celebra o Dia Nacional do Livro Infantil e posso dizer que, a nossa gestão acredita que a infância precisa dessa literatura de qualidade, por isso apoiamos projetos, artes e publicações de livros por meio de editais que ajudam na execução dessas obras e que fortalecem o aprendizado das crianças. O Mania de Ler é um projeto apoiado pela secretaria e tem trazido grandes resultados na integração literária de bairros distantes de Manaus e de municípios do estado, que recebem essa diversidade de literatura infantojuvenil com qualidade”, diz Apolo.

Para a gerente do projeto, Oiana Couto, o Mania de Ler envolve as crianças de forma lúdica e ressalta que essas ações no interior chegam até em zonas ribeirinhas. “O projeto envolve e aproxima as crianças e adolescentes da literatura, por meio de brincadeiras lúdicas, histórias narradas, brincadeiras e acesso à biblioteca, com histórias em quadrinho, literatura clássica regionais e nacionais”, conta.

“E agora estamos realizando ações no interior com as bibliotecas volantes, em áreas onde é possível trafegar. Algumas dessas programações estão acontecendo em zonas ribeirinhas, sem as bibliotecas volantes por conta da localização, mas com a presença dos integrantes do Mania de Ler desenvolvendo atividades lúdicas para levar o amor pela literatura. O nosso objetivo de ir ao interior é oportunizar a população com obras variadas”, diz Oiana.

Programação dos próximos dias: