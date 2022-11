Mania de Ler: biblioteca volante estará no Largo de São Sebastião aos domingos

MANAUS —O Mania de Ler – Projeto Biblioteca Volante Thiago de Mello e Aníbal Beça, contará com novas edições, aos domingos, na lira do Teatro Amazonas, no Largo de São Sebastião, no Centro. O projeto de incentivo à leitura, destinado ao público infantil e infanto juvenil, é promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O veículo adaptado, que funciona como uma biblioteca volante, estará posicionado no Largo de São Sebastião, nos dias 20 e 27 de novembro, das 16h às 18h30.

Com acesso gratuito, a van do Mania de Ler conta com um acervo de 1.200 livros de diversos temas, literatura regional e nacional. A primeira edição do projeto na área central de Manaus aconteceu no último domingo (13/11) e também se estendeu ao Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA).

Segundo o secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz, o hábito literário das crianças e adolescentes vem sendo incentivado pelo projeto e, com a escolha do novo roteiro, no Centro de Manaus, a iniciativa alcança um maior número de pessoas.

“Por meio de parcerias e programações literárias, conseguimos de forma dinâmica e variada, despertar o hábito da leitura do público infantil e juvenil. Com o veículo adaptado do Mania de Ler posicionado em um espaço cultural que todos conhecem e de fácil acesso, amplia o alcance da proposta”, diz o secretário.

De acordo com a gerente do projeto, Oiana Couto, os veículos adaptados têm um acervo de livros de diversas literaturas regionais e nacionais, para envolver o público em espaços culturais, escolas e comunidades.

“O projeto envolve e aproxima as crianças e adolescentes da literatura, por meio de histórias narradas, leituras, brincadeiras lúdicas e acesso à biblioteca, com histórias em quadrinhos, literatura clássica, regionais e nacionais”, explica a gerente.