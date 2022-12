Mania de Ler: Biblioteca Volante é sucesso de público durante temporada natalina

O projeto Biblioteca Volante Thiago de Mello, ocorre de terça a domingo, das 17h às 21h, e é sucesso de público na Galeria Amazônica, no Largo de São Sebastião, Centro. O alcance é de 12.861 crianças, no período de 17 dias da edição natalina do programa Mania de Ler, que integra “O Mundo Encantado do Natal”. Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o projeto incentiva a leitura do público infantil e infanto juvenil.

Conforme o secretário de cultura, Marcos Apolo Muniz, a literatura é transformadora e, por isso, o veículo adaptado está estacionado em um espaço movimentado, atraindo um grande público.

“A biblioteca volante está na Galeria Amazônica, que fica no Largo de São Sebastião e recebe muitos visitantes. Com ‘O Mundo Encantado do Natal’, o fluxo de pessoas se tornou ainda maior no espaço”, revela o secretário. “O público aproveita para se divertir com as histórias, livros e as narrações contadas, e assim, conseguimos ampliar e incentivar o hábito da leitura, que é o objetivo do Mania do Ler”, destaca Apolo.

A gerente do projeto, Oiana Couto, conta que a van do Mania de Ler tem acervo de 1.200 obras da literatura regional e nacional e que levam uma diversidade literária ao público infantil e familiares.

“Nossa proposta é despertar hábitos de leitura nas crianças que, normalmente, escolhem livros que mais chamam atenção e, os pais aproveitam para ler para os seus filhos, tornando o ambiente mais familiar e acolhedor. Além disso, recebemos muitos adolescentes que se encantam com livros de heróis, e nós aproveitamos essa curiosidade para motivá-los a ler mais”, diz a gerente do programa.

A edição natalina do Programa Mania de Ler encerra dia 23 de dezembro e retornará com suas atividades a partir de janeiro, na Lira do Largo de São Sebastião.

Assessoria