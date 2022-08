Manhã de Sol do Sesc AM irá reunir grupos de idosos em Manaus

MANAUS — O Sesc Amazonas realiza no dia 15 de setembro, das 09h às 16h, a 15ª edição do evento Manhã de Sol Intergrupos, que oferece um dia de recreação e assistência ao público da terceira idade. A atividade será realizada no parque aquático II do Sesc Balneário, localizado na avenida Constantinopla, n. 288, bairro Alvorada. As inscrições estarão abertas a partir desta segunda-feira, dia 29 de agosto, e poderão ser realizadas nas unidades do Sesc em Manaus e em Manacapuru.

O evento reúne atividades recreativas, culturais, de saúde e assistenciais, conforme explica a Gerente de Programas Sociais do Sesc AM, Andreza Litaiff. “É o retorno desse evento tão importante para o intercâmbio entre os nossos idosos participantes dos grupos sociais com grupos de idosos de diferentes zonas de Manaus e de municípios próximos. Neste dia, toda a estrutura do Sesc é preparada para atender o público da terceira idade com serviços de saúde, atividades socioeducativas, serviços de beleza, brincadeiras, exercício físico adequado e uma extensa programação artística e cultural”, destacou.

Entre as atividades que serão realizadas no dia estão: concurso de dança, jogos recreativos, gincana lúdica, aulão de ritmos e de hidroginástica, orientação de passeios e viagens com o Turismo Sesc Social, exposição de artesanatos, serviços odontológicos, ventosaterapia, aferição de pressão arterial e glicose, bioimpedância (em parceria com o Laboratório Sabin), avaliação nutricional, oficina de reaproveitamento de alimentos com a equipe do Mesa Brasil Sesc, esmaltagem de unhas e design de sobrancelhas (em parceria com o Senac), e a presença do Ônibus do Idoso, com um mutirão de atendimentos de assessoria jurídica para a terceira idade.

Para participar do evento Manhã de Sol Intergrupos, é preciso estar com o cartão Sesc atualizado. A emissão e/ou renovação da credencial Sesc podem ser realizadas em qualquer unidade (Alvorada, Centro, Cidade Nova ou Manacapuru), de segunda a sexta-feira, em horário comercial. Aos sábados, a Central de Relacionamento da unidade Sesc Balneário funciona até o meio-dia. A pulseira de acesso ao evento estará à venda no valor de R$ 5,00 e o almoço será comercializado no valor fixo de R$ 20,00. Mais informações podem ser obtidas pelo número: (92) 2126-9519.

