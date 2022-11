Manchester United rescinde com Cristiano Ronaldo

O Manchester United anunciou nas redes sociais que rescindiu o contrato de Cristiano Ronaldo. O clube inglês divulgou a novidade na tarde desta terça-feira, pelas redes sociais. De acordo com a publicação, a rescisão foi em comum acordo.

– Cristiano Ronaldo vai deixar o Manchester United em comum acordo, com efeitos imediatos. O clube agradece a ele por sua imensa contribuição em duas passagens por Old Trafford, marcando 145 gols em 346 partidas, e deseja a ele e sua família o melhor para o futuro. Todos no Manchester United continuam focados em continuar o progresso da equipe sob o comando de Erik ten Hag e trabalhar juntos para obter sucesso em campo.

A notícia foi divulgada dois dias antes da estreia de Portugal na Copa do Mundo do Catar. A seleção portuguesa terá o primeiro jogo na quinta-feira, contra Gana, às 13h (de Brasília), muito provavelmente com o atacante em campo. O jogador, por sinal, ainda não se manifestou sobre o fim do seu contrato com o United.

Motivos para saída de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, de 37 anos, voltou ao Manchester United na temporada passada depois de ter atuado no clube entre 2003 e 2009, quando inclusive conquistou sua primeira Liga dos Campeões e a primeira Bola de Ouro (ambos em 2008). Apesar de não ser brilhante, CR7 teve um bom desempenho em 2021/2022, terminando como artilheiro do time com 24 gols em 39 partidas.

No entanto, no começo da atual temporada, com a chegada de Erik Ten Hag, o português perdeu espaço em meio a reformulação do time. Muito também pelo fato dele não ter participado de boa parte da pré-temporada do United, fato que começou a minar sua relação com o técnico holandês.

Para piorar, Cristiano Ronaldo ainda deixou o banco de reservas do Manchester United durante um jogo contra o Tottenham, pela Premier League. Ele já tinha ficado no banco algumas rodadas antes no clássico contra o Manchester City. A “debandada” com bola rolando irritou bastante o técnico Ten Hag, que passou a usar o jogador basicamente em partidas da Liga Europa contra rivais menos poderosos.

A gota d´água para saída do camisa 7 veio na semana passada, quando, em entrevista ao jornalista Piers Morgan, Cristiano Ronaldo detonou a diretoria do Manchester United e o técnico Ten Hag dizendo se sentir traído. O clube imediatamente iniciou o processo de rescisão com o craque.

Na primeira coletiva no Catar, Cristiano Ronaldo disse que “falava o que queria” e garantiu que todo esse imbróglio não prejudicará Portugal na Copa do Mundo.

Qual será o destino de Cristiano Ronaldo?

Se Portugal vai ou não sofrer com essa questão, saberemos nos próximos dias no decorrer do Mundial no Catar. O que dificilmente será definido nesse período será o destino de Cristiano Ronaldo. Muito por conta do alto salário que recebe no Manchester United. Tendo contratado CR7 em um acordo de 15 milhões de euros com a Juventus em agosto de 2021, o clube inglês não buscou qualquer compensação financeira para negociar o português, com a única condição de que o interessado assumisse seu contrato, que rende nada menos do que 500 mil libras (R$ 2,9 milhões) por semana ao craque português.

Tanto que no começo da temporada, quando a janela de transferência do verão europeu ainda estava aberta, vários clubes foram especulados. Chelsea, Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Olympique de Marselha, Sporting… Mas ninguém com “bala na agulha” para contratar o cinco vezes ganhador da Bola de Ouro.

PSG também chegou a ser ventilado, e teria recursos financeiros para contratá-lo, mas com Neymar, Messi e Mbappé, virou uma negociação tecnicamente inviável.

Recentemente, mercados alternativos do futebol, como a Austrália, se mostraram propensos a levar Cristiano Ronaldo, que chegou a dizer em entrevista recente que se aposentaria do futebol caso Portugal vença a Copa.

