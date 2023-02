Manaus volta a ofertar a Pfizer pediátrica para crianças de 5 a 11 neste sábado

MANAUS — A Prefeitura de Manaus anuncia que a oferta da Pfizer pediátrica, vacina contra a Covid-19 direcionada para crianças de 5 a 11 anos de idade, será retomada neste sábado, 4/2, em nove pontos de imunização da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A normalização do serviço acontece após a chegada de 30 mil doses do imunizante, entregues pela Fundação de Vigilância em Saúde Doutora Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), após repasse do Ministério da Saúde.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, orienta que as crianças que só receberam a primeira dose da vacina, com a Pfizer pediátrica, sejam levadas para completar o esquema vacinal com a segunda dose. Todas as crianças de 5 a 11 anos que já tomaram duas doses, seja de Pfizer ou CoronaVac, também devem retornar aos postos para receber a dose de reforço, feita exclusivamente com a Pfizer pediátrica.

“Pedimos que os pais ou responsáveis levem suas crianças aos postos e regularizem o cartão vacinal delas, ainda mais aqueles que ainda não receberam nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. A secretaria estava aplicando a primeira dose normalmente nesse público, com a CoronaVac, e agora essas doses da Pfizer pediátrica vêm para reforçar a campanha, pois ela também poderá ser usada para iniciar o ciclo de imunização”, explica a secretária.

Shádia reforça que a Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19 também segue operando normalmente para as demais faixas etárias, com a oferta da 1ª até a 5ª dose, conforme os públicos preconizados pelo Ministério da Saúde.

Bebês de 6 meses a menores de 3 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias) são imunizados com a Pfizer Baby, cujo esquema inicial é de três doses. O intervalo para esse público é de quatro semanas entre a primeira e segunda dose, e de oito semanas entre a segunda e terceira dose. As crianças de 3 e 4 anos são vacinadas com a CoronaVac.

No caso dos adolescentes, de 12 a 17 anos, está liberada até a terceira dose. A exceção se dá para aqueles com alto grau de imunossupressão, que podem receber a quarta dose, mediante apresentação do laudo ou documento que comprove sua condição de saúde. A quarta dose também está liberada para o público em geral a partir de 18 anos, e a quinta, para os adultos imunossuprimidos a partir de 18 anos.

Endereços

Neste sábado, a vacinação será realizada, das 8h às 12h, em nove unidades da Semsa, e os usuários precisam buscar o ponto mais próximo portando documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e cartão de vacina.

No caso dos bebês de 6 meses a menores de 3 anos (2 anos, 11 meses e 29 dias), a vacinação é concentrada em quatro unidades de saúde.

Veja os pontos de vacinação

Zona Norte

– Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul;

– USF Áugias Gadelha – Rua 15, s/nº, Cidade Nova I (a partir de seis meses de idade);

– USF Maj PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina;

Zona Sul

– USF Doutor José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores (a partir de seis meses de idade);

Zona Leste

– USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi (a partir de seis meses de idade);

– USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário;

– USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves;

Zona Oeste

– USF Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória (a partir de seis meses de idade);

– USF Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa I.