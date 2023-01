Manaus Vôlei/TecToy é superado pelo Goiás em estreia na Superliga B de vôlei

MANAUS — Na noite deste sábado, 21/1, o Manaus Vôlei/TecToy estreou com revés na Superliga B de voleibol masculino. A equipe, apoiada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), foi superada pelo Goiás, no ginásio da Serrinha, por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/16 e 25/21.

Vindo da Superliga A, o Esmeraldino foi superior na partida e saiu vitorioso no primeiro desafio, diante de um Manaus aguerrido, que buscou equilibrar as ações. A equipe é a única representante do Amazonas e da região Norte na segunda divisão nacional.

No próximo sábado, 28, o Manaus Vôlei/TecToy tentará a recuperação na competição pela segunda rodada, desta vez contando com o apoio da torcida manauara na Arena Amadeu Teixeira, às 18h30, contra o Minas Tênis Clube. A entrada será gratuita.